Барнаулец со злости чуть не задушил бывшую девушку
24 летний житель краевой столицы поссорился со своей бывшей девушкой и попытался задушить ее прямо на улице, помимо этого он угрожал ей убийством.
Бывшие возлюбленные случайно встретились на улице осенью прошлого года. Между ними завязался разговор и парень решил проводить свою 17-летнюю бывшую пассию до подъезда.
Там молодые люди поссорились, парень схватил бывшую возлюбленную и стал душить, та потеряла сознание от страха на несколько секунд. После этого мужчина, придерживая девушку, посадил ее на лавочку и ушел с места происшествия. У пострадавшей остались ссадины и кровоподтеки на шее.
10 апреля в индустриальном районе Барнаула прошел суд по этому делу. Как сообщает прокуратура, подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU