Барнаулец со злости чуть не задушил бывшую девушку

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-11T09:40:45+03:00

К счастью, он не довел дело до конца

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24 летний житель краевой столицы поссорился со своей бывшей девушкой и попытался задушить ее прямо на улице, помимо этого он угрожал ей убийством.

Бывшие возлюбленные случайно встретились на улице осенью прошлого года. Между ними завязался разговор и парень решил проводить свою 17-летнюю бывшую пассию до подъезда.

Там молодые люди поссорились, парень схватил бывшую возлюбленную и стал душить, та потеряла сознание от страха на несколько секунд. После этого мужчина, придерживая девушку, посадил ее на лавочку и ушел с места происшествия. У пострадавшей остались ссадины и кровоподтеки на шее.

10 апреля в индустриальном районе Барнаула прошел суд по этому делу. Как сообщает прокуратура, подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU