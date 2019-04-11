В Алтайском крае закрыли дело Антона Ангела

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-11T09:33:38+03:00

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В Алтайском крае закрыли уголовное дело в отношении блогера Антона Ангела, обвиняемого в экстремизме.

Напомним, житель Заринска Антон Ангел опубликовал на своей странице во «Вконтакте» несколько постов о евреях. Их обнаружили правоохранители и на парня завели уголовное дело за экстремизм. По этой же статье под преследование попала и Мария Мотузная. Позже в отношении нее также прекратили дело, сообщает «МК на Алтае».

По данным издания, сам Ангел не был автором тех сообщений, он лишь сделал репост. К тому же картинки не были занесены в федеральный список экстремистских материалов.

- Однако в совокупности эти публикации и его собственные высказывания стали объектом для анализа на отношение Антона к евреям. Эксперты-лингвисты сделали вывод, что на лицо — враждебное отношение к еврейскому народу, - пишет издание.

Уголовное дело возбудили год назад. Парня задержали прямо по время прогулки по проспекту Ленина и поместили в психиатрическую клинику.

К счастью для Антона, все обвинения с него сняли. Теперь парень намерен добиться полной реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU