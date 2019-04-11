На Алтае за финансы теперь отвечает новый человек

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-11T09:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

10 апреля распоряжение было подписано губернатором Алтайского края. На должность министра финансов назначен Данил Ситников.

С февраля этого года он выступал временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра финансов. Данил Ситников входил в команду Владимира Приступова, который на данный момент работает в аппарате правительства Дмитрия Медведева в Москве. Он пошел на повышение 12 февраля 2019 года.

Данил Ситников родился в 1976 году в Барнауле, он кандидат экономических наук. В 1998 году окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности «финансы и кредит». С 1999 года он приступил к работе в министерстве финансов, в должности заместителя министра Алтайского края с 2015 года. В 2013 году был награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».

ИСТОЧНИК KP.RU