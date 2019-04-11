Первенство Сибири по боксу пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-11T08:31:21+03:00

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С 16 по 20 апреля в Барнауле пройдет первенство Сибирского федерального округа по боксу, посвященное памяти Олега Долгова.

В турнире примут участие юные боксеры 13-14 лет. По словам организаторов, ожидается приезд около 300 спортсменов со всей Сибири. Торжественная церемония открытия состоится 16 апреля на главной арене спорткомплекса «Победа». Начало в 15 часов. Предварительные же бои начнутся в полдень, а после открытия продолжатся.

17 и 18 апреля взвешивания участников пройдут с 8 до 9 утра. Начало предварительных боев также в 12 часов. Полуфиналы назначены на 19 апреля, а вот имена победителей можно будет узнать в заключительный день турнира, 20 апреля.

- Бои также начнутся в 12.00, а сразу после завершения пройдет церемония закрытия первенства и награждение победителей, - поясняют организаторы.

Справка КП

Олег Иванович Долгов – бывший вице-президент Федерации бокса Алтайского края. Скончался в октябре 2009 года. Мастер спорта СССР по боксу.

Турнир по боксуФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU