Медиагруппа FM-Продакшн запустила благотворительный марафон «Спасибо за Победу»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-11T08:21:09+03:00

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Медиагруппа FM-Продакшн уже начала подготовку к важному российскому празднику Дню Победы. Пятый год подряд компания запускает благотворительный марафон «Спасибо за Победу»!

В этом году социальный проект пройдёт сразу в трёх городах - Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

Цель марафона - оказать поддержку и помощь ветеранам ВОВ. На собранные пожертвования будут сформированы продуктовые наборы, и адресно доставлены ветеранам накануне празднования Дня Победы!

За четыре года, в рамках Марафона Победы было собрано и вручено более 2 000 подарков героям войны.

Медиагруппа FM-Продакшн совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительный марафоне «Спасибо за Победу»! Каждый из вас, дорогие читатели, участники, волонтеры и жители Барнаула может помочь подарить радость ветеранам за их вклад в наше настоящее и будущее. Теперь сделать это очень просто.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом. Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе FM-Продакшн ВКонтакте, и привезти его по адресам в Барнауле:

- пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

- ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

- пр. Социалистический, 34 (кабинет 101, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 17:00 в будние дни).

Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон «Спасибо за Победу»!

Благотворитель может перечислить деньги на счет:

Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956

Номе счета: 40817810102007628007

Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040173604

Кор/счет: 30101810200000000604

КПП 222443001

ИНН 7707083893

ОКПО 09101903

ОГРН 1027700132195

Адрес подразделения Банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,106-А

Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц:

ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

ИНН: 222212745286

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Р/сч: 40802810023100001488

Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК: 045004774

Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

В Горно-Алтайске:

Горно-Алтайское Отделение №8558 ПАО Сбербанк России

ИНН 041102818988

ОГРНИП 314041101700051

Р/с 40802810602350098840

БИК 048405602

К/с 30101810300000000602

ИП Тадина Мария Викторовна

В Бийске:

ИНН 220455840499

р/сч 40802810200061100240

ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Корр. счёт 30101810900000000771

БИК 040173771

Индивидуальный предприниматель – Денисова Татьяна Сергеевна.

ИСТОЧНИК KP.RU