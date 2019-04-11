Медиагруппа FM-Продакшн запустила благотворительный марафон «Спасибо за Победу»
Медиагруппа FM-Продакшн уже начала подготовку к важному российскому празднику Дню Победы. Пятый год подряд компания запускает благотворительный марафон «Спасибо за Победу»!
В этом году социальный проект пройдёт сразу в трёх городах - Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.
Цель марафона - оказать поддержку и помощь ветеранам ВОВ. На собранные пожертвования будут сформированы продуктовые наборы, и адресно доставлены ветеранам накануне празднования Дня Победы!
За четыре года, в рамках Марафона Победы было собрано и вручено более 2 000 подарков героям войны.
Медиагруппа FM-Продакшн совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительный марафоне «Спасибо за Победу»! Каждый из вас, дорогие читатели, участники, волонтеры и жители Барнаула может помочь подарить радость ветеранам за их вклад в наше настоящее и будущее. Теперь сделать это очень просто.
Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом. Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе FM-Продакшн ВКонтакте, и привезти его по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- пр. Социалистический, 34 (кабинет 101, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 17:00 в будние дни).
Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон «Спасибо за Победу»!
Благотворитель может перечислить деньги на счет:
Для физических лиц:
№ карты: 4276 0216 8012 1956
Номе счета: 40817810102007628007
Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040173604
Кор/счет: 30101810200000000604
КПП 222443001
ИНН 7707083893
ОКПО 09101903
ОГРН 1027700132195
Адрес подразделения Банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,106-А
Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Для юридических лиц:
ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
ИНН: 222212745286
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/сч: 40802810023100001488
Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК: 045004774
Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".
В Горно-Алтайске:
Горно-Алтайское Отделение №8558 ПАО Сбербанк России
ИНН 041102818988
ОГРНИП 314041101700051
Р/с 40802810602350098840
БИК 048405602
К/с 30101810300000000602
ИП Тадина Мария Викторовна
В Бийске:
ИНН 220455840499
р/сч 40802810200061100240
ООО КБ "Алтайкапиталбанк"
Корр. счёт 30101810900000000771
БИК 040173771
Индивидуальный предприниматель – Денисова Татьяна Сергеевна.
ИСТОЧНИК KP.RU