Московская клиника предложила Матвею из Рубцовска свою помощь

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-11T06:55:29+03:00

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Маленькому Матвею Чепуштанову из Рубцовска со спинальной мышечной атрофией предложила помощь одна из московских клиник. Его ждут в столице уже в мае.

Единственный в России медицинский центр, который занимается редкими генетическими заболеваниями – это московская клиника имени Пирогова.

- Уровень федеральных центров позволяет проводить клинические апробации, в том числе, используя препараты, которые находятся на стадии исследования. Может быть, и в данном случае как раз пойдут по данному варианту, - говорит Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Как сообщают «Наши Новости», Матвея ждут в Москве уже 6 мая. Там ему будут проводить анализы, уточнять диагноз и начнут лечение. Пока же его семья продолжает собирать деньги на дорогостоящий препарат «Спинраза» именно он может помочь малышу. В общей сложности требуется более 40 миллионов рублей. На сегодняшний день Чепуштановым перечислили более 12 миллионов.

Правда, есть еще один препарат «Бранофлама», но и он пока не разрешен к использованию в России.

- Это аналог американского препарата. Досье на данный препарат было представлено Министерству здравоохранения в ноябре 2018 года. Сейчас ситуация такая. Ситуация ожидания. Сколько она продлится – пока мы не знаем, - поясняет депутат Государственной Думы, д.м.н. Валерий Елыкомов.

Пока что все, что могут предложить Матвею – это поддержка состояние и реабилитация имеющими у московской клиники способами. Если родители мальчика примут для себя такой вариант, то им готовы оказать поддержку.

- Ситуация непростая. Если семья Матвея примет предложение поехать в Москву на обследование и лечение, я готов оплатить дорогу, - отметил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

ИСТОЧНИК KP.RU