Виктор Томенко дал алтайской школьнице мини-интервью

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-11T05:40:26+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко помог девятикласснице Табунской средней школы Эльнаре Мамедовой написать аттестационную работу.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, девочка обратились к губернатору с просьбой о мини-интервью на тему «Как стать успешным?». Среди качеств, которые позволяют человеку достичь успеха, Томенко назвал компетентность, трудолюбие, целеустремленность и стрессоустойчивость.

- Чтобы стать успешным, необходимо целенаправленно работать, не сбиваться, не поддаваться слабостям, не огорчаться из-за неудач - все они временны, и почти всегда есть возможность что-то поправить, - выразил свое мнение губернатор.

Особое внимание школьников Томенко обратил на то, что понятие успешности человека не может ограничиваться только карьерными рамками - оно гораздо шире.

- Можно быть успешным в работе, в семье, в спорте, в дружбе. Случайный успех тоже бывает, но он, как правило, мимолетен, - заметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU