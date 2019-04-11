Алтайский министр образования станет одним из диктаторов «Тотального диктанта»

СЕГОДНЯ 05:38 2019-04-11T05:38:20+03:00

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Дата «Тотального диктанта» все ближе. В Барнауле 13 апреля будут работать 17 площадок, на одной из них, на базе школы №125, текст будет читать региональный министр образования Максим Костенко.

- Я рад принять участие в столь масштабной и значимой просветительской акции. Более того, приятно стать на время «Тотального диктанта» частью столь блестящей команды, в которую входят, во-первых, лауреаты и победители главного профессионального конкурса, во-вторых, молодые перспективные руководители учреждений образования, - отметил Максим Костенко.

В этом году специально для диктанта текст сочинил писатель Павел Басинский.

- Текст сложный, мы советуем перед диктантом хорошо повторить правила орфографии и пунктуации, - рассказал председатель комиссии филологов Артём Шмаков. Кстати, бесплатные курсы для всех желающих по подготовке к диктанту «Русский по средам» начались в конце февраля на базе Алтайского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU