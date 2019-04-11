СЕГОДНЯ 04:54 2019-04-11T05:38:55+03:00

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Столкновение маршрутки и BMW X6 в Барнауле попало на видеорегистратор. Запись момента аварии опубликована в социальных сетях.

Момент ДТП на проспекте Строителей с участием маршрутки и BMW X6..

Напомним, столкновение произошло днем, в среду, 10 апреля, в результате пострадали пять человек. Их госпитализировали. По словам очевидцев, удар был такой силы, что автобус едва не опрокинулся.

- На кадрах видно, что на перекрестке автомобили остановились пропустить пешеходов и в этот момент водитель-женщина на BMW решила проскочить перекресток, но она не учла того факта, что по левой полосе летела маршрутка и останавливаться не собиралась, - сообщает сообщество «Инцидент Барнаул».

По данным городского управления ГИБДД, за рулем автомобиля BMW Х6 находилась 35-летняя женщина. Автобусом управлял 32-летний мужчина. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU