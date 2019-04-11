2019-04-11T04:39:57+03:00
Общество

АлтГУ попал в мировой рейтинг влияния вузов

Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайский госуниверситет попал в «Мировой рейтинг влияния вузов», который составило британское агентство Times. Алтайский вуз занял в нем 58 позицию.

Как сообщает региональное правительство, рейтинг измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого развития, которые были приняты в 2016 году. Times Higher Education оценивает вклад университетов по множеству позиций. Например, обеспечение качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни.

Также в этом списке обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов и содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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