Следователи проверят бил ли трудовик ученика

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-10T16:21:19+03:00

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Следователи Республики Алтай начали проверку информации об избиении трудовиком ученика.

Во вторник, 9 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что учитель технологии одной из майминских школ прямо во время урока избил ученика пятого класса.

Как рассказала «Комсомолке» мама пострадавшего мальчика, на занятии ребята стали баловаться. Учитель не выдержал, подошел к пятикласснику, схватил за шкирку и приподнял, отчего ребенок стал задыхаться и потерял сознание. По словам одноклассников, после этого тудовик бросил его на бетонный пол. В итоге у мальчика оказалось разбито лицо. Позже врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Следственный комитет по Республике Алтай направил ходатайство об изъятии материала проверки по факту случившегося из полиции в следственные органы СУСКа. Таким образом, теперь в школьном конфликте будет разбираться ведомство.

- Опрашиваются одноклассники мальчика, учителя образовательного учреждения, в котором произошел инцидент, - говорят в СУСКе.

По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU