Тетя доверила племяннику пин-код от карты, а он обворовал ее

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-10T15:31:44+03:00

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16-летний житель Хабарского района узнал пин-код карты своей тети и тайком снял с нее деньги.

Родственные отношения подростка и его тети теперь будет сложно восстановить. В марте этого года женщина попросила племянника помочь снять деньги в банкомате. Парень же запомнил пин-код и решил использовать знания в своих корыстных целях. Вечером он пришел в гости и стащил карту.

- После этого он снова отправился в банк, но на этот раз чтобы снять деньги для себя, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге подросток опустошил банковский счет тети на 20 тысяч рублей. Как позже парень признался следователям, он хотел купить у односельчанина автомобиль. Так что вины своей он отрицать не стал. Тем не менее, уголовное дело завели. Теперь молодому человеку предстоит ответить за кражу в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU