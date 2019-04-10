2019-04-10T15:31:44+03:00
Происшествия

Тетя доверила племяннику пин-код от карты, а он обворовал ее

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Парень снял с карты тети 20 тысяч рублейПарень снял с карты тети 20 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

16-летний житель Хабарского района узнал пин-код карты своей тети и тайком снял с нее деньги.

Родственные отношения подростка и его тети теперь будет сложно восстановить. В марте этого года женщина попросила племянника помочь снять деньги в банкомате. Парень же запомнил пин-код и решил использовать знания в своих корыстных целях. Вечером он пришел в гости и стащил карту.

- После этого он снова отправился в банк, но на этот раз чтобы снять деньги для себя, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге подросток опустошил банковский счет тети на 20 тысяч рублей. Как позже парень признался следователям, он хотел купить у односельчанина автомобиль. Так что вины своей он отрицать не стал. Тем не менее, уголовное дело завели. Теперь молодому человеку предстоит ответить за кражу в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи проверят бил ли трудовик ученика
Следователи взяли под контроль случай с высаживанием ребенка из автобуса
На Алтае судью обвиняют в совершении серьезной аварии
Маршрут автобуса №37 изменят в Барнауле
Началась регистрация на форум «Алтай. Территория развития»
В Барнауле выберут «Мисс и Мистера краевого студотряда «Алтай»
Пять человек пострадали в Барнауле в ДТП с BMW Х6 и маршруткой
ВТБ в Алтайском крае выдал автокредитов более чем на 60 млн рублей
20 апреля cостоится второй четвертьфинал Лиги #КВНАЛТАЙ
Ребенка высадили из автобуса в Рубцовске из-за пяти рублей
АГМУ обучил сотрудников администрации Барнаула первой неотложной помощи в симуляционном центре
В АлтГТУ начался прием заявлений студентов для обучения в военном учебном центре
АКЗС получит больше полномочий
Улицы Новоалтайска заволокло дымом
Вдова Валерия Золотухина пожелала, чтобы ее похоронили рядом с сыном
Автомобилям массой более 10 тонн запретили ездить по некоторым алтайским дорогам
Машина «скорой помощи» провалилась в яму и едва не перевернулась
Коммунальщики устранили аварию в барнаульском поселке Новый Спутник