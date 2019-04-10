Следователи взяли под контроль случай с высаживанием ребенка из автобуса

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-10T15:13:01+03:00

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Алтайские следователи заинтересовались происшествием с высаживанием ребенка из автобуса. Инцидент произошел в Рубцовске.

Известно о нем стало из сообщения в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Как ранее писала «Комсомолка», о ЧП рассказала мама школьника. По словам женщины, ее сын уже по пути домой заметил, что ему не хватает пяти рублей. Кондуктор не стала церемониться и высадила его на ближайшей остановке. Из-за того, что мальчик не знал местность, он был дезориентирован. Ему пришлось звонить родным чтобы они приехали и забрали его.

- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки, - говорят в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Также будет дана принципиальная юридическая оценка руководству транспортной компаний. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU