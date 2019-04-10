2019-04-10T14:52:47+03:00
Происшествия

На Алтае судью обвиняют в совершении серьезной аварии

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае на скамье подсудимых окажется судья из Угловского района, которого обвиняют в неаккуратной езде и совершении серьезной аварии.

Следствие установило, что в прошлом мае судья был в Барнауле. Он ехал по парковке у здания на Правобережном тракте, грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другим автомобилем, который выезжал с парковки.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летней пассажирке пострадавшего легкового автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На судью завели уголовное дело.

- Решение о привлечении его в качестве обвиняемого было принято Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ, - также добавляют в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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