2019-04-10T14:29:21+03:00
Общество

Маршрут автобуса №37 изменят в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Схему движения городского автобусного маршрута №37 изменят в Барнауле.

Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок. Как поясняют в пресс-центре администрации краевой столицы, это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов, в частности проживающих на улице Сергея Ускова.

- Изменения по автобусному маршруту №37 «микрорайон Восточный – микрорайон Октябрьский» вступят в силу с предстоящей субботы, 13 апреля, -

Теперь из схемы движения исчезнет участок улицы Попова от Власихинской до Балтийской. Вместо этого автобусы (в зависимости от направления) будут сворачивать на эти улицы и двигаться в направлении к улице Сергея Ускова, поворачивая на нее. Таким образом, жителям новых микрорайонов не придется выходить на остановку на Попова.

Что касается движения автобуса на Восточном и в центре, то здесь все остается без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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