Началась регистрация на форум «Алтай. Территория развития»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-10T14:17:12+03:00

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С 9 по 14 июня на территории комплекса «Сибирское подворье» пройдет молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития».

«Алтай. Территория развития» - это платформа для молодых кадров региона для создания и развития технологий поддержки малых территорий. В 2019 форум соберет 1500 молодых участников, наставников, медийных личностей Сибирского федерального округа, России и ближнего зарубежья.

Образовательная программа форума включает 14 направлений, на которых будут рассказывать о предпринимательстве, сельском хозяйстве, туризме и образовании.

Участниками форума могут стать молодые люди от 18 до 35 лет. Чтобы попасть на АТР, нужно зарегистрироваться в системе «Молодежь России» и пройти конкурсный отбор. Регистрация продлится до середины мая.

Росмолодежь поддержит грантами проекты участников форума. Победители конкурсов социальных и бизнес-проектов в 2018 году получили поддержку в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей. В этом году участники тоже могут побороться за денежный приз.

Справка

За десятилетнюю историю форум АТР собрал более 15000 человек из 62 регионов Российской Федерации и 43 стран мира из числа молодых предпринимателей, лидеров некоммерческих организаций, управленцев среднего и старшего звена в различных сферах деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU