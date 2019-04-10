2019-04-10T13:39:17+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в Барнауле в ДТП с BMW Х6 и маршруткой

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пять человек пострадали в Барнауле в ДТП с BMW Х6 и маршруткой Фото: Светланы СавченкоПять человек пострадали в Барнауле в ДТП с BMW Х6 и маршруткой Фото: Светланы Савченко
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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автомобиля BMW Х6 произошло в Барнауле на проспекте Строителей 10 апреля.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, в результате столкновения пострадали пять человек, из них трое пассажиров маршрутки и двое пассажиров иномарки. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что за рулем BMW Х6 находилась 35-летняя женщина. Автобусом «Газель» управлял 32-летний мужчина. Кто стал виновником аварии, пока устанавливается. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

– Я видела аварию из окна. Удар был сильнейший. Автобус на дыбы встал. Представляю, как бедные люди, летали в автобусе. Господи, пусть все будут живы и здоровы, – написала коментарий к сообщению о ДТП в сообществе «Barnaul22» Светлана Казакова.

Некоторые горожане написали, что перекресток, на котором произошла авария, особенно опасен.

– Нормальный перекресток, когда жену с работы забираю, всегда там разворачиваюсь, просто надо по сторонам смотреть, – прокомментировал Сергей Обухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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