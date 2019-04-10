20 апреля cостоится второй четвертьфинал Лиги #КВНАЛТАЙ

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-10T11:37:09+03:00

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20 апреля во втором четвертьфинале официальной лиги #КВНАЛТАЙ за выход в полуфинал сразятся 11 команд.

Это барнаульские «22 регион» (Академия гостеприимства), «Сын маминой подруги», «Здравия желаю» (БЮИ), «Привет»; рубцовский «Юмористический журнал «Казанова», бийская «Какая-то сборная», «Сборная Заринска», «Электро дед» из села Ключи, «Твердятич Пихто» из Горно-Алтайска, а также сборная супергероев «Каменные Рагнарёки» (Новосибирская область) и «Сборная Усть-Каменогорска» (Казахстан).

Команды поборются за главный приз сезона – поездку на Международный фестиваль в Сочи «КиВиН-2020». В случае удачного выступления в Сочи лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН.

Отметим, что по итогам первого четвертьфинала в полуфинал вышли команды «Сборная Медицинского университета», «От души», «Сборная Сбербанка», «Счастливо», и «Турбо пушка» из Новосибирска.

Полный список полуфиналистов определится после второго четвертьфинала. Он состоится 20 апреля в ДК «Сибэнергомаш» в 18 часов.

Билеты во всех кассах города сети Кассы.ру, на сайте: barnaul.kassy.ru/event/2-4161/hall/ и у распространителей. Цена 200- 250 рублей.

Подробности: в «Инстаграме» instagram.com/kvnaltay и «ВКонтакте» vk.com/kvnaltay.

ИСТОЧНИК KP.RU