АКЗС получит больше полномочий
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд законодательных инициатив, которые расширят полномочия АКЗС. Сделано это с целью демократизации системы управления региона.
Так, по данным регионального правительства, глава региона предлагает дополнить статью 73 Устава края пунктом о том, что АКЗС дает согласие на назначение на должность руководителей органов исполнительной власти в сфере экономического развития и в сфере финансов.
В связи с этим предлагается внести соответствующие поправки в закон «О Правительстве Алтайского края» и принять закон «О порядке дачи согласия АКЗС на назначение на должность отдельных должностных лиц Правительства Алтайского края».
Кроме того, Виктор Томенко предлагает депутатам принять закон «О порядке утверждения заключения и расторжения договоров и соглашений Алтайского края».
- В соответствие с ним, договоры о сотрудничестве с другими субъектами федерации, заключаемые от имени Алтайского края, будут утверждаться АКЗС, - пояснили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU