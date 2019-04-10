АКЗС получит больше полномочий

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-10T10:45:00+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд законодательных инициатив, которые расширят полномочия АКЗС. Сделано это с целью демократизации системы управления региона.

Так, по данным регионального правительства, глава региона предлагает дополнить статью 73 Устава края пунктом о том, что АКЗС дает согласие на назначение на должность руководителей органов исполнительной власти в сфере экономического развития и в сфере финансов.

В связи с этим предлагается внести соответствующие поправки в закон «О Правительстве Алтайского края» и принять закон «О порядке дачи согласия АКЗС на назначение на должность отдельных должностных лиц Правительства Алтайского края».

Кроме того, Виктор Томенко предлагает депутатам принять закон «О порядке утверждения заключения и расторжения договоров и соглашений Алтайского края».

- В соответствие с ним, договоры о сотрудничестве с другими субъектами федерации, заключаемые от имени Алтайского края, будут утверждаться АКЗС, - пояснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU