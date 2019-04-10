СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-10T09:52:52+03:00

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Улицы Новоалтайска заволокло дымом из-за планового отжига сухой травы. Сейчас на месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и контролируют ситуацию.

В социальных сетях также отмечают, что в связи с отжигом, дорога перекрыта на улице Прудской от Анатолия к трассе.

Кстати

С 5 апреля в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон 2019 года. Сводный план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение 1479 человек, более 700 единиц техники различных модификаций. Подготовлены к работе три вертолета «Робинсон R-44» и четыре взлетно-посадочные площадки в Барнауле, Белокурихе, в райцентрах Волчихе и Чарышское.

Запишите телефончик

Если вы стали очевидцем пожара, звоните по телефону: 01, или 101, 112 (c мобильного телефона). Действуют также прямая линия лесной охраны - 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) и региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края - (3852) 63-66-40, 63-88-23.

ИСТОЧНИК KP.RU