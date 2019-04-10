2019-04-10T08:35:51+03:00
Общество

Автомобилям массой более 10 тонн запретили ездить по некоторым алтайским дорогам

Дарья САВЕНКО
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Грузовым автомобилям, которые имеют массу свыше 10 тонн, запретили ездить по некоторым участкам дорог, чтобы не разрушить земляное полотно.

Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта, за исключением:

- На автодороге краевого значения «К-20: Поспелиха-Новичиха-Волчиха» (с 43 км по 53 км в Новичихинском районе и с 78 км по 110 км в Волчихинском районе);

- На автодороге местного значения «Н-5104: Р-256-Гордеевский-Заводское-Куличье-Озеро-Петровское» (с 4 км по 11 км в Троицком районе);

- На автодороге местного значения «Н-5301: Круглое-Лаптев Лог-Топольное-граница Республики Казахстан» (от с. Топольное Угловского района до границы Республики Казахстан).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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