Машина «скорой помощи» провалилась в яму и едва не перевернулась

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-10T08:14:05+03:00

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Автомобиль скорой медицинской помощи провалился в яму, когда ехал по одной из дорог в селе Первомайское Первомайского района Алтайского края. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Село Первомайское, Первомайский р-он. Машина «скорой помощи» провалилась в яму. Яма в этом месте давно и ничем не огорожена. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Хотелось бы, чтобы соответствующие службы задумались о возможных последствиях и обратили внимание на этот случай и на дороги в Первомайском, - написали в Barnaul22.

Также в посте были опубликованы фотографии, на которых видно, что автомобиль практически перевернулся. На помощь ему прибыли автомобили МЧС и другой «скорой помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU