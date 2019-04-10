Коммунальщики устранили аварию в барнаульском поселке Новый Спутник

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-10T06:47:39+03:00

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Вечером 9 апреля в барнаульском поселке Новый Спутник произошла авария на водопроводе, из-за которой без воды остались 250 домов.

Местные жители сообщили о том, что из колодца на улице Лимонной хлынула вода. По этой причине было временно отключено водоснабжения на улицах: Имбирная, Черничная, Персиковая, Лимонная, Мятная, Анисовая, Айвовая, Медовая. Сети и скважина в новом Спутнике находятся в частной собственности.

Как сообщают на официальном сайте Барнаула, обслуживающая организация «Алетан» уже закончила все работы по устранению коммунальной аварии в поселке. Были отремонтированы задвижки, откачана вода из колодца и успешно запущен насос. Сейчас водоснабжение в барнаульском поселке Новый Спутник восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU