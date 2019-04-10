2019-04-10T05:11:13+03:00
Происшествия

Собаку с веревкой на шее нашли в барнаульском парке

Анна СЕМИНА
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Труп собаки нашли в "Лесной сказке"Труп собаки нашли в "Лесной сказке"Фото: скриншот сайта
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Барнаульцы во вторник, 9 апреля, обнаружили в парке «Лесная сказка» труп собаки с веревкой на шее.

О происшествии рассказал участник группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По его словам, труп собаки был найден в лесополосе парка. По данным сообщества, правоохранительные органы информацией о ЧП обладают, у них имеется заявление.

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в посте.

По словам одной из подписчиц, это уже второй случай с трупом собаки в «Лесной сказки». У них уже складывается впечатление, что в районе орудует живодер.

Напомним, «Комсомольская правда» - Барнаул» уже ранее рассказывала о реальном живодере: мужчина на снегоходе наехал на волка, поиздевался над ним, заснял все мучения животного на видео, а после того, как выключил камеру – убил его. Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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