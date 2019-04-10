В Бийске мужчина убил соседа, который заступился за его сожительницу

СЕГОДНЯ 04:23 2019-04-10T04:23:25+03:00

Мужчина несколько раз ударил соседа ножом в грудь Фото: Анна СЕМИНА

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В Бийске состоится суд над 34-летним мужчиной, который убил своего соседа. Тот всего лишь хотел заступиться за его сожительницу.

Инцидент произошел в январе. В тот день пара выпивала у себя дома. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт.

- Женщина опасаясь физического насилия выбежала на улицу, где встретила соседа и рассказала ему все. Мужчина решил заступиться за нее и пошел поговорить с сожителем, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время «воспитательной» беседы обвиняемый несколько раз ударил гостя по голове, а затем несколько раз пырнул ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент документы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU