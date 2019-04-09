17-летний житель Алтайского края похитил деньги у инвалида

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-09T17:09:35+03:00

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В Алтайском крае закончили расследование уголовного дела на 17-летнего жителя Паспелихинского района.

В январе 2019 года парень вместе с другим мужчиной 46 лет распивал алкогольные напитки. В какой-то момент юноша заметил у хозяина дома деньги. Под предлогом продолжения отдыха он убедил мужчину поехать с ним в другое место и продолжить застолье. Обманом он забрал у 46-летнего мужчины ключи от квартиры и зашел в его жилище. Оттуда парень выкрал 9 тысяч рублей, которые были частью пенсии по инвалидности. Об этом сообщает следственное управление по Алтайскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что это не первый подобный случай в биографии 17-летнего жителя Алтайского края. У незнакомого мужчины парень как-то вытащил из кармана 10 тысяч рублей.

Молодой человек уже признал свою вину и сейчас ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU