В Алтайском крае появятся Ледовый дворец и новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-09T15:39:29+03:00

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В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и краевой инвестиционной программы в регионе построят площадки, спорткомплексы и закупят хоккейное оборудование, сообщает пресс-служба губернатора.

На строительство крупного спорткомплекса в Барнауле планируют потратить 250 миллионов рублей. А в Бийске за ту же сумму возведут Ледовый дворец. В этих городах появится и новые футбольные поля. На каждый уйдет по 40 миллионов. Еще столько же потратят на закупку хоккейного оборудования.

Также в каждом из 59 районов Алтайского края появятся новые спортивные площадки, оснащенные теннисными столами, баскетбольными кольцами и турниками. Уже в этом году построят 25 таких площадок.

Проект рассчитывают реализовать в течение 5 лет. Из федерального бюджета на это выделят более 700 миллионов рублей.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев уверен, что благодаря поддержке губернатора и федеральному проекту, у региона есть все шансы, чтобы показать хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU