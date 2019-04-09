2019-04-09T15:39:29+03:00
Политика

В Алтайском крае появятся Ледовый дворец и новый спорткомплекс

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Проект «Спорт - норма жизни» рассчитывают реализовать в течение 5 летПроект «Спорт - норма жизни» рассчитывают реализовать в течение 5 летФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и краевой инвестиционной программы в регионе построят площадки, спорткомплексы и закупят хоккейное оборудование, сообщает пресс-служба губернатора.

На строительство крупного спорткомплекса в Барнауле планируют потратить 250 миллионов рублей. А в Бийске за ту же сумму возведут Ледовый дворец. В этих городах появится и новые футбольные поля. На каждый уйдет по 40 миллионов. Еще столько же потратят на закупку хоккейного оборудования.

Также в каждом из 59 районов Алтайского края появятся новые спортивные площадки, оснащенные теннисными столами, баскетбольными кольцами и турниками. Уже в этом году построят 25 таких площадок.

Проект рассчитывают реализовать в течение 5 лет. Из федерального бюджета на это выделят более 700 миллионов рублей.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев уверен, что благодаря поддержке губернатора и федеральному проекту, у региона есть все шансы, чтобы показать хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нагорный парк реставрируют к концу апреля
Погода на 10 апреля 2019 года в Барнауле: +12 градусов и ветер
Турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России» пройдет в Барнауле
Минюст России зарегистрировал Алтае-Новосибирский лесорастительный район
Мэрия Барнаула не явилась на суд по вырубке в «Изумрудном»
«Ростелеком» предлагает сибирякам «Умный дом» c выгодой
Большинство выпускников лечебного факультета Алтайского медуниверситета определилось с местом работы
Кувшинова: Поправки в закон о госзакупках позволят ускорить реализацию партийных и национальных проектов в Алтайском крае
Стало известно, кто из знаменитостей приедет на форум «Алтай. Территория развития»
Алтайские справедливороссы намерены совершенствовать систему налогообложения и межбюджетных отношений в крае
В Барнауле начали мыть остановочные павильоны
Шестилетний ребенок чуть не утонул по вине тренера в Бийске
20 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник
Крупный пожар в Барнауле потребовал срочной эвакуации 50 человек