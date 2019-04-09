2019-04-09T13:46:23+03:00
Общество

Нагорный парк реставрируют к концу апреля

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: редакция ТолкФото: редакция Толк
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После зимы внешний вид Нагорного парка заметно ухудшился. Перила покрылись ржавчиной, в некоторых местах на лестнице треснула или вообще отошла плитка. Популярное у горожан прогулочное место до сих пор не привели в порядок, сообщает Толк.

В конце прошлого месяца Нагорный парк посетил и глава города Сергей Дугин. Он отметил, что в целом набережная находится в хорошем состоянии, но провести некоторые ремонтные работы все же необходимо.

- Лестница, поднимающаяся в парк от проспекта Социалистического, пережила уже две зимы. Видим, что на перилах местами есть проявления коррозии, частично отошла плитка. Все это поправимо – с установлением положительных температур на металлическое ограждение будет нанесено полимерное покрытие, деформированные участки плитки восстановят и приведут в соответствие, - сказал Сергей Дугин.

Глава города также пообещал, что Нагорный парк приведут в порядок до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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