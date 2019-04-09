Погода на 10 апреля 2019 года в Барнауле: +12 градусов и ветер

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-09T13:45:56+03:00

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В среду, 10 апреля, в Барнауле ожидается теплая погода - днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Как рассказали синоптики, в ночь на 10 апреля температура в краевой столице упадет до 0…-2 градусов, ветер северный 3-8 метров в секунду. Днем температура поднимется до +10…+12 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью ожидается 0…-5 градусов, днем будет +7…+12, местами в южных районах +12…+17 градусов. Без осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду.

По данным регионального ГУ МЧС, гидрологическая обстановка по краю стабильная. Положительная динамика уровня воды сохраняется в реке Алей около Алейска. Тенденция на стабилизацию просматривается на реке Бурла рядом с селом Хабары.

Возможно подтоплением прибрежных территорий и низменных участках местности в Алейске, Усть-Пристанском и Тальменском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU