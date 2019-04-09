2019-04-09T13:45:56+03:00
Общество

Погода на 10 апреля 2019 года в Барнауле: +12 градусов и ветер

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.Днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 10 апреля, в Барнауле ожидается теплая погода - днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Как рассказали синоптики, в ночь на 10 апреля температура в краевой столице упадет до 0…-2 градусов, ветер северный 3-8 метров в секунду. Днем температура поднимется до +10…+12 градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью ожидается 0…-5 градусов, днем будет +7…+12, местами в южных районах +12…+17 градусов. Без осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду.

По данным регионального ГУ МЧС, гидрологическая обстановка по краю стабильная. Положительная динамика уровня воды сохраняется в реке Алей около Алейска. Тенденция на стабилизацию просматривается на реке Бурла рядом с селом Хабары.

Возможно подтоплением прибрежных территорий и низменных участках местности в Алейске, Усть-Пристанском и Тальменском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае появятся Ледовый дворец и новый спорткомплекс
Нагорный парк реставрируют к концу апреля
Турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России» пройдет в Барнауле
Минюст России зарегистрировал Алтае-Новосибирский лесорастительный район
Мэрия Барнаула не явилась на суд по вырубке в «Изумрудном»
«Ростелеком» предлагает сибирякам «Умный дом» c выгодой
Большинство выпускников лечебного факультета Алтайского медуниверситета определилось с местом работы
Кувшинова: Поправки в закон о госзакупках позволят ускорить реализацию партийных и национальных проектов в Алтайском крае
Стало известно, кто из знаменитостей приедет на форум «Алтай. Территория развития»
Алтайские справедливороссы намерены совершенствовать систему налогообложения и межбюджетных отношений в крае
В Барнауле начали мыть остановочные павильоны
Шестилетний ребенок чуть не утонул по вине тренера в Бийске
20 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник
Крупный пожар в Барнауле потребовал срочной эвакуации 50 человек