2019-04-09T12:44:10+03:00
Спорт

Турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России» пройдет в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России» пройдет в БарнаулеТурнир по жиму лежа «Самый сильный человек России» пройдет в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Барнаул вновь готовится принять шоу-турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России», который намечен на 14 апреля.

На этот раз в жиме лежа по версии NPA будет разыгран пояс чемпиона. Всего в турнире примут участие 7 девушек и 13 мужчин со всей России.

В том числе публика сможет увидеть действующего обладателя пояса Виктора Найденова из Москвы и главного претендента на титул – барнаульца Алексея Меркулова.

По мнению организаторов, среди девушек главными претендентками на победу являются москвичка Елена Прокопова и представительница Барнаула Ая Меркулова.

Помимо этого в рамках мероприятия впервые пройдет турнир по спортивной пощечине, где участники будут поочередно наносить друг другу пощечины.

Мероприятие состоится в баре-ресторане «Опера» в 17 часов. Билеты можно приобрести в любом тренажерном зале «Рельеф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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