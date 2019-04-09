Турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России» пройдет в Барнауле
Барнаул вновь готовится принять шоу-турнир по жиму лежа «Самый сильный человек России», который намечен на 14 апреля.
На этот раз в жиме лежа по версии NPA будет разыгран пояс чемпиона. Всего в турнире примут участие 7 девушек и 13 мужчин со всей России.
В том числе публика сможет увидеть действующего обладателя пояса Виктора Найденова из Москвы и главного претендента на титул – барнаульца Алексея Меркулова.
По мнению организаторов, среди девушек главными претендентками на победу являются москвичка Елена Прокопова и представительница Барнаула Ая Меркулова.
Помимо этого в рамках мероприятия впервые пройдет турнир по спортивной пощечине, где участники будут поочередно наносить друг другу пощечины.
Мероприятие состоится в баре-ресторане «Опера» в 17 часов. Билеты можно приобрести в любом тренажерном зале «Рельеф».
ИСТОЧНИК KP.RU
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