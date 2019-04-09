2019-04-09T11:39:19+03:00
Общество

Минюст России зарегистрировал Алтае-Новосибирский лесорастительный район

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтае-Новосибирский лесной районАлтае-Новосибирский лесной районФото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
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На прошлой неделе Минюст России зарегистрировал документ о выделении Алтае-Новосибирского лесорастительного района лесостепей и ленточных боров. Напомним, решение о создании нового лесного района было принято 11 февраля текущего года.

Как сообщили в Минприроды России, в состав лесного района входят все муниципальные районы, где проходят ленточные боры. Это позволит обеспечить сохранение уникальных ленточных боров, в том числе за счет установления отдельных требований к лесопользованию, а также введения дополнительных режимов по охране, защите и воспроизводству указанных ценных лесов.

До конца 2019 года будут установлены нормативы ведения лесного хозяйства и лесопользования в ленточных борах с учетом их глобального экологического значения и уникальных природно-климатических условий региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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