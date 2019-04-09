Мэрия Барнаула не явилась на суд по вырубке в «Изумрудном»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-09T11:06:53+03:00

Ущерб от содеянного оценили более чем в 15 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Октябрьском районном суде Барнаула 9 апреля состоялось заседание по вырубке в парке «Изумрудный». Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшие на него не пришли.

В связи с этим, заседание перенесли на утро 11 апреля. Теперь в суд представителей городской администрации (потерпевших – прим. ред.) вызовут принудительно.

Напомним, руководитель компании «Лидер» Владимир Фишер в июне 2016 года арендовал территорию парка и в дальнейшем спилил там 560 деревьев. В частности, он также привлёк к этому лица, которые не знали, что вырубка незаконная. Ущерб от содеянного оценили более чем в 15 млн рублей.

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Эту весну пять сотен загубленных деревьев парка «Изумрудный» уже не встретят. Их безжалостно срубили и не поморщились. До этого был спущен пруд, разрослись сорняки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU