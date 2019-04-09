Алтайские справедливороссы намерены совершенствовать систему налогообложения и межбюджетных отношений в крае

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-09T10:16:10+03:00

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Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в АКЗС направила обращение в адрес gредседателя краевого парламента Александра Романенко с предложением создать рабочую группу для работы по совершенствованию правового регулирования межбюджетных отношений и системы налогообложения в Алтайском крае. Об этом сообщил руководитель фракции СР Александр Молотов.

- Мы считаем необходимым сегодня именно на базе краевого Законодательного Собрания начать обсуждать сложившуюся систему сбора налогов и межбюджетные отношения. Посмотрите на муниципальные бюджеты – они пусты! И с каждым годом ситуация лишь ухудшается, количество муниципалитетов, выживающих за счёт краевых дотаций лишь увеличивается, – подчеркнул Александр Молотов. В обоснование своих слов депутат приводит лишь несколько проблемных моментов...

Первое, что необходимо менять – это нормативы отчислений налогов в пользу муниципалитетов. Наталкивает на это катастрофическое глубоко дефицитное состояние местных бюджетов.

Пока ЛДПР и ЕР спорят, кто из них первым предложил и в итоге выйдет с инициативой расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей, путем увеличения со 100 до 150 л.с. мощности двигателя авто, попадающего под эту льготу, справедливороссы напоминают, что фракция СР с аналогичным законопроектом выходила ещё в 2016 году.

Эксперимент с курортным сбором в Алтайском крае, по сути, потерпел фиаско – в 2018 году денег от него было собрано почти в два раза меньше, чем запланировано, в этом году ситуация фактически такая же. Нужно этот факт признать, об этом свидетельствует и отчет Счетной палаты, и тот негатив, который мы имеем как со стороны операторов курортного сбора, так и со стороны туристов.

Эсеры предлагают: как максимум – отказаться от курортного сбора (как это уже сделал Крым), как минимум – снизить ставку и увеличить категории льготников, в том числе добавить к их числу жителей Алтайского края.

Патентная система налогообложения в Алтайском крае толком так и не заработала. Потенциальный годовой доход предпринимателей, от которого считается стоимость патента, оказался завышенным, поэтому ИП и не торопятся переходить на патент.

-Опыт же ряда других регионов в отношении использования патентной системы более позитивный, что свидетельствует о том, что мы что-то делаем не так, – рассуждает Александр Молотов. – Нужно смотреть, считать, снижать размер потенциального дохода, ещё больше дифференцировать муниципалитеты по этому показателю, выходить с законодательными инициативами, в том числе в части освобождения ИПшников от страховых взносов за наемных работников при покупке патента. Понятно, что эти вопросы не краевого уровня, но мы не можем оставить все как есть. Нужно выходить с инициативой на Федерацию.

По мнению справедливороссов, деятельность рабочей группы в АКЗС как раз и позволила бы не только проанализировать и скорректировать краевое законодательство, но и разработать предложения для направления на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU