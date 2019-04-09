В Барнауле начали мыть остановочные павильоны

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-09T09:41:03+03:00

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Барнаульские дорожники 9 апреля начали мыть павильоны на остановках городского транспорта. Работы проходят в рамках месячника весенней санитарной очистки.

Бригада железнодорожного района «Автодорстрой» очистит остановки на проспекте Строителей, Красноармейском и на улице Советской Армии с помощью специализированных машин, сообщают на сайте Барнаула. Также отмечается, что эта техника уже использовалась для уборки улиц города и хорошо зарекомендовала себя в весенне-летний период.

Сегодня по Барнаулу работает девять коммунальных дорожных машин и семь подметально-уборочных. Очищать городские улицы будут 46 грузчиков и 94 дворника.

Кстати, с 18 по 25 апреля на городском полигоне твердых бытовых отходов будут принимать санитарный мусор без оплаты, а на 19 апреля в Барнауле пройдет общегородской субботник.

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ИСТОЧНИК KP.RU