Шестилетний ребенок чуть не утонул по вине тренера в Бийске

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-09T08:34:20+03:00

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Алтайские следователи завершили расследование дела в отношении бывшего президента «Федерации подводного спорта» Республики Алтай и его дочери. По их вине в бассейне «Дельфин» в Бийске чуть не утонул шестилетний мальчик.

В пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю пояснили, что в 2015 году мужчина арендовал в бассейне «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Дельфин» в Бийске несколько дорожек для обучения плаванию детей. Тренером для занятий с детьми он назначил свою дочь, хотя девушка не соответствовала необходимой квалификации.

В марте 2017 года тренер отвлеклась от наблюдения за детьми, в результате чего шестилетний мальчик зашел в глубокую часть бассейна и погрузился на дно ванны. Ребенок на протяжении длительного времени находился под водой на глубине более трех метров. В результате механической асфиксии ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина и его дочь своей вины не признали. Суд назначил бывшему президенту общественной организации наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Девушка получила аналогичное наказание с лишением права работы с несовершеннолетними детьми сроком на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU