2019-04-09T06:37:40+03:00
Происшествия

Алтайский город погрузился в пелену дыма и пепла из-за пожара

Некоторые горожане шутят, что райцентр стал похож на Помпеи
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Дым от пожара в заречьеДым от пожара в заречьеФото: Каменские известия
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Камень-на-Оби из-за пожаров на набережной Оби заволокло густой стеной дыма. Кроме того, на город сыпется мелкий пепел. Некоторые горожане шутят, что райцентр стал похож на Помпеи – город, погребенный под слоем вулканического пепла, сообщили «Каменские известия».

Как отметил начальник восьмого отделения противопожарной службы Александр Жарков, на берегу реки горит сухая трава. Пожарная техника не может проехать к месту горения, но ситуация находится под контролем. Населенным пунктам огонь не угрожает.

В селе Столбово, близком к очагу возгорания, такие пожары являются редкостью. Глава сельсовета Светлана Килина добавила, что лесхоз регулярно проводит запланированный пал сухой растительности около дорог и в лесополосах.

«С населением проводится агитационная работа, по селу развешиваются соответствующие плакаты, проблемы противопожарной безопасности постоянно поднимаются на сходах села. Жечь сухостой и костры мы не разрешаем вообще, прекрасно понимая, к чему может это привести», - рассказала Светлана Килина.

Напомним, 5 апреля в Алтайском крае объявили о начале пожароопасного сезона. С этого дня в регионе вступили в действие ограничения, соответствующие правилам пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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