Глава комитета по образованию Барнаула ушла в отставку

СЕГОДНЯ 05:09 2019-04-09T05:09:31+03:00

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Наталья Полосина покидает пост председателя комитета по образованию Барнаула. С 8 апреля она ушла в отпуск с последующим увольнением, сообщает «Политсибру». Сейчас исполняющим обязанности назначен Андрей Муль. Он курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности в системе образования города и следит за работой учреждений.

Неофициальные источники сообщают, что к концу апреля Наталья Полосина займет место в краевом министерстве образования. Ей предложили не высокопоставленную должность, как думают некоторые, уточнил источник.

Напомним, во главе городского комитета по образованию Наталья Полосина находилась шесть с половиной лет, с октября 2012 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU