На обман барнаульца попались 12 покупателей музыкальной техники
Житель Барнаула размещал в интернете объявление о продаже музыкального оборудования советского производства по заниженной цене. С каждого потенциального покупателя он брал предоплату, а после не отправлял обещанный товар, сообщают на сайте прокуратуры Алтайского края.
Из-за низкой стоимости музыкальной электротехники покупатели активно интересовались товаром. Они звонили продавцу, а он в свою очередь обещал им отправить технику транспортной компанией после перечисления определенной суммы. Своих обещаний житель Барнаула так и не выполнил, а деньгами распорядился по-своему.
Таким способом барнаулец обманул 12 человек из разных городов России. Они перечислили мошеннику от 5 до 22 тысяч рублей. На мужчину уже завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU