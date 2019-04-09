В Алтайском крае трое мужчин увезли в лес и жестоко избили 17-летнего сельчанина
В Алтайском крае трое жителей Баевского района похитили несовершеннолетнего. В багажнике автомобиля они вывезли односельчанина в лес и жестоко избили, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Инцидент произошел накануне Нового года, в конце декабря 2018. Три жителя одного из сел Баевского района подъехали к дому несовершеннолетнего и обманом выманили его на улицу. Там мужчины схватили парня, засунули в багажник и вывезли подальше от села.
В лесу мужчины с особой жестокостью избивали односельчанина разными предметами. Парень получил увечья различной степени тяжести. Как после выяснили следователи, мужчины избили знакомого из-за личной неприязни.
Следователям удалось собрать все необходимые доказательства. На мужчин заведено уголовное дело, оно уже направленно на рассмотрение в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU