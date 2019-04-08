В Алтайском крае ожидается потепление

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-08T18:07:17+03:00

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В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается потепление.

По данным синоптиков, 9 - 11 апреля в крае потеплеет днем до +8… +13 градусов, в южных районах до +18 градусов. Ночные температуры будут колебаться от -8 до +1 градуса. Осадков в этом периоде не прогнозируют. Ветер восточный и северо-восточный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

В Барнауле 9 апреля ночью будет -4… -6 градусов, днем потеплеет до +11… +13 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

В среду,10 апреля, в краевой столице ночью прогнозируют 0… -2 градуса, днем воздух прогреется до +10… +12 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В четверг, 11 апреля, характер погоды существенно не изменится: ночью в Барнауле ожидается -2… -4 градуса, днем +8… +10 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

На реках Алтайского края наблюдаются явления, характерные для периода вскрытия ото льда.

ИСТОЧНИК KP.RU