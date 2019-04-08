2019-04-08T15:12:47+03:00
Общество

В Москве простились с уроженцем Алтайского края Алексеем Булдаковым

Дарья САВЕНКО
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В понедельник, 8 апреля, в Москве простились с народным артистом России, уроженцем Алтайского края Алексеем Булдаковым.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства, церемония прощания с актером состоялась в Москве, в Доме кино. Слова прощания сказали его коллеги - народный артист РСФСР Всеволод Шиловский, народный артист России Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист России Сергей Маховиков и другие.

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко от имени жителей региона на церемонии выступил исполняющий обязанности руководителя постоянного представительства региона в Москве Николай Борисенко. Он зачитал телеграмму главы региона со словами соболезнования родным и близким покойного.

Похороны народного артиста Российской Федерации Алексея Булдакова прошли на Троекуровском кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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