В Москве простились с уроженцем Алтайского края Алексеем Булдаковым

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-08T15:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 апреля, в Москве простились с народным артистом России, уроженцем Алтайского края Алексеем Булдаковым.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства, церемония прощания с актером состоялась в Москве, в Доме кино. Слова прощания сказали его коллеги - народный артист РСФСР Всеволод Шиловский, народный артист России Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист России Сергей Маховиков и другие.

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко от имени жителей региона на церемонии выступил исполняющий обязанности руководителя постоянного представительства региона в Москве Николай Борисенко. Он зачитал телеграмму главы региона со словами соболезнования родным и близким покойного.

Похороны народного артиста Российской Федерации Алексея Булдакова прошли на Троекуровском кладбище.

Читайте также

«С удивительной любовью и теплом»: Алексей Булдаков о детстве на Алтае

Российский актер театра и кино Алексей Булдаков незадолго до своей кончины в интервью программе «Лица» рассказал о своем детстве в алтайском селе. Напомним, актер скончался 3 апреля в возрасте 68 лет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU