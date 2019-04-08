До шести полос увеличат улицу Попова в Барнауле
С четырех до шести полос увеличат улицу Попова в Барнауле. Реконструкция коснется участка улицы от Власихинской до Трактовой.
Как пояснили в пресс-службе городской администрации, это позволит значительно разгрузить участок и ликвидировать заторы. К работе подрядная организация приступит в конце мая после заключения муниципального контракта.
Также в этом году будут выполнены работы по ремонту дорог с полной заменой верхнего слоя асфальта. Это - проспект Ленина от площади Октября до улицы Северо-Западнной; от улицы Димитрова до площади Баварина, а также дороги поселок Октябрьский (улица Рождественская от улицы Берестовой до улицы Изящной; улицы Изящная от улицы Рождественская до здания №18а; улицы Берестовая от улицы Ковыльной до улицы Рождественской).
Общая длина участка ремонта по проспекту Ленина составит более 9 км. Попавшие в программу ремонта улицы поселка Октябрьский (улица Рождественская, улица Изящная, улица Берестовая) входят в маршруты движения общественного транспорта и являются главными для проживающих там граждан. Общая площадь дорожных работ на участках данных улиц составляет более 12841 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU