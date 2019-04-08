2019-04-08T14:34:16+03:00
Общество

До шести полос увеличат улицу Попова в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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С четырех до шести полос увеличат улицу Попова в Барнауле. Реконструкция коснется участка улицы от Власихинской до Трактовой.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, это позволит значительно разгрузить участок и ликвидировать заторы. К работе подрядная организация приступит в конце мая после заключения муниципального контракта.

Также в этом году будут выполнены работы по ремонту дорог с полной заменой верхнего слоя асфальта. Это - проспект Ленина от площади Октября до улицы Северо-Западнной; от улицы Димитрова до площади Баварина, а также дороги поселок Октябрьский (улица Рождественская от улицы Берестовой до улицы Изящной; улицы Изящная от улицы Рождественская до здания №18а; улицы Берестовая от улицы Ковыльной до улицы Рождественской).

Общая длина участка ремонта по проспекту Ленина составит более 9 км. Попавшие в программу ремонта улицы поселка Октябрьский (улица Рождественская, улица Изящная, улица Берестовая) входят в маршруты движения общественного транспорта и являются главными для проживающих там граждан. Общая площадь дорожных работ на участках данных улиц составляет более 12841 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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