В Алтайском крае избрали председателя совета сторонников «Единой России»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-08T13:27:36+03:00

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На очередном заседании Алтайского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» избрали председателя. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру депутата АКЗС Сергея Писарева, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

«Мы, сторонники, прежде всего, должны быть помощниками в реализации социально-значимых проектов партии. Многие из наших региональных координаторов партпроектов, депутатов, закрепленных за нацпроектами, очень активно приступили к реализации своих задач. Каждый из них подготавливает определенную программу действий, и мы в этом вопросе должны оказывать всестороннюю помощь», - отметил депутат Сергей Писарев.

Сопредседателем совета избрали министра социальной защиты Алтайского края Наталью Оськину. Заместителями Сергея Писарева стали председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов и начальник отдела социальной работы управления по социальной политике министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Жмылева.

Кроме того, был сформирован президиум регсовета, в который помимо сопредседателя заместителей председателя вошли Юрий Абдуллаев, Нина Шабалина, Лариса Зорина, Антоний Никулин, Евгений Якунин, Николай Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU