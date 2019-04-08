В Бийске вновь перенесли открытие бассейна «Дельфин»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-08T12:19:34+03:00

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Мэр Бийска Александр Студеникин сообщил на своей странице в Instagram о том, что запуск в эксплуатацию бассейна «Дельфин» вновь откладывается.

- К сожалению, открытие бассейна «Дельфин» вынуждены отменить. Был в пятницу на объекте. Самые негативные опасения подтвердились, стенки и балки имеют многочисленные микротрещины, указывающие на наличие потери устойчивости несущих конструкций чаши. Трещины стали появляться после заполнения бассейна водой. В субботу после слива воды комиссионно обследовали внутреннюю поверхность чаши, вывод - необходимо капитально отремонтировать и эту конструкцию. Уже проведен капремонт кровли, внутренних помещений, ремонт несущих конструкций завершит полный капремонт спорткомплекса. Напомню, последний ремонт бассейна был в начале 2000-х годов. Видимо пришло время... Приношу искренние извинения за такую задержку, но жизни детей дороже.

Как напоминает «Бийский рабочий», в марте прошлого года в основном зале бассейна с кровли откололся кусок конструкции, пробил натяжной потолок и упал в воду. Как оказалось, кровлю нужно менять полностью. Потом было решено заменить стены, окна и покрытие. Сроки сдачи бассейна постоянно откладывались.

ИСТОЧНИК KP.RU