Артисты МТА покажут новосибирскому зрителю музыкальную фантастику

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-08T12:04:06+03:00

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Молодежный театр Алтая едет в Новосибирск со спектаклем «Принцесса волшебного леса».

На гастроли в Новосибирск барнаульцы отправятся уже на этой неделе. В местном Дворце культуры железнодорожников артисты представят публике музыкальное фэнтази Натальи Гончаровой в постановке заслуженного артиста России Владимира Филимонова, сообщает Толк.

Это история о далеком и малоизвестном континенте, на котором находятся два государства. Их жители не ладят между собой. Между ними часто разгораются конфликты, которые иногда доводят до сильных междоусобиц. Все неожиданно меняется, когда фараон из ЙоХупту сватается к антиопской принцессе.

К новосибирскому зрителю профессиональные артисты выйдут вместе с детьми из школы-студии МТА. Спектакль пройдет 13 апреля в 12:00 и 15:00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU