Пара из Заринска снабжала местных жителей спиртом с ацетоном

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-08T12:00:04+03:00

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Жительница Заринска и её сожитель обвиняются в незаконном сбыте спиртосодержащей продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, 53-летняя женщина и её 43-летний сожитель в прошлом году начали продавать местным жителям спиртосодержащую жидкость, которую они разбавляли водой. Кроме того, некачественная алкогольная продукция содержала ацетон.

Обвиняемые признали вину в полном объеме. В ходе предварительного следствия они отметили, что на противоправные действия подтолкнуло тяжелое материальное положение. Максимальное наказание за преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU