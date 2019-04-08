2019-04-08T12:00:31+03:00
Общество

Погода на 9 апреля 2019 года в Барнауле: +13 градусов

Дарья САВЕНКО
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9 апреля в Барнауле ожидается до +13 градусов.9 апреля в Барнауле ожидается до +13 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 9 апреля, в Барнауле ожидается до +13 градусов.

Как рассказали синоптики, в ночь на вторник температура в краевой столице опустится до -4…-6 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду, без осадков.

По Алтайскому краю ночью -3…-8 градусов, днем столбик термометра поднимется до +8…+13, местами до +18 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туман, ветер восточный 2-7 с усилением до 12 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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