Погода на 9 апреля 2019 года в Барнауле: +13 градусов
Во вторник, 9 апреля, в Барнауле ожидается до +13 градусов.
Как рассказали синоптики, в ночь на вторник температура в краевой столице опустится до -4…-6 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду, без осадков.
По Алтайскому краю ночью -3…-8 градусов, днем столбик термометра поднимется до +8…+13, местами до +18 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туман, ветер восточный 2-7 с усилением до 12 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU