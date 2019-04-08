Барнаулец прострелил себе руку, делая брелок для ключей
Житель Барнаула прострелил себе руку, пытаясь смастерить брелок для ключей из боевого патрона.
По иронии, все произошло 1 апреля. Об этом «КП на Алтае» сообщили компетентные источники. 30-летний барнаулец, который проживал в частном секторе на Булыгина, нашел в своих вещах старый патрон от АК-74 калибром 5х45*39. Для начала он взял наждачную бумагу и начал полировать пулю, видимо, забыв из школьного курса физики о нагревании при трении и порохе в патроне.
Как он сам позже объяснялся с правоохранительными органами, мужчина был уверен, что патрон пустой. После полировки "мастер" начал его сверлить дрелью. Патрон рванул и пуля попала в руку, которой он его держал. В результате - рваные раны большого и указательного пальца кисти.
Дома находились родители пострадавшего. Они оказали ему помощь и вызвали скорую, которая зашила раненного барнаульца.
ИСТОЧНИК KP.RU