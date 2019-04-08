Житель Новоалтайска нашел альтернативу ключам и «расстрелял» дверь

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-08T11:13:30+03:00

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В Новоалтайске местный житель потерял ключи от двери частного дома и решил открыть замки с помощью пистолета. Прибывшие полицейские обнаружили у правонарушителя арсенал оружия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, соседи мужчины испугались звуков выстрелов и вызвали правоохранителей. Полиция при осмотре места происшествия обнаружила и изъяла травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм, а также снаряженные патронами три магазина и 22 ножа. Также в доме хозяина усадьбы нашли законно хранящееся оружие с боеприпасами и незаконные патроны, части и комплектующие огнестрельного оружия. Все оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.

Кроме того, мужчина переоборудовал одну из комнат дома под мастерскую, где занимался изготовлением оружия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Мужчина в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU