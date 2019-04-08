Злые от голода клещи нападают на людей в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-08T11:00:50+03:00

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Клещи покусали жителей Алтайского края. Лабораторные исследования в 14,3% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита.

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, укусы произошли в Красногорском, Бийском, Петропавловском, Алтайском, Завьяловском, Локтевском, Первомайском районах, в Камне-на-Оби, Рубцовске и Барнауле.

- Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет, - отметили в ведомстве.

Пик активности клещей в регионе специалисты прогнозируют в мае, однако пострадать можно в течение всего теплого времени года.

Справка КП

Лабораторное исследование клеща в Барнауле проводят в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по адресу: улица Максима Горького, 28, телефон: (3852) 50-40-34. Клеща необходимо поместить в емкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится один день.

ИСТОЧНИК KP.RU